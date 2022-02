10 film romantici da vedere per San Valentino

3/10 ©Webphoto

Se mi lasci ti cancello (2004): è un film romantico ma anche molto drammatico. Bisogna vederlo a tutti i costi perché di certo è una delle love story più originali di sempre. I protagonisti sono Kate Winslet e Jim Carrey. Diciamo che questa coppia batte dieci a zero l'altra grande coppia che vede coinvolta Winslet: quella con DiCaprio a bordo del Titanic. Questa storia riesce a far battere ancora di più il cuore. Lo trovate in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Chili, Timvision, Rakuten Tv





Mario Biondi, San Valentino è You’ll Never Find Another Love Like Mine