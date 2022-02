EIffel, la recensione del film Sky Original

La storia dell’uomo che progettò e costruì la torre Eiffel e dell’amore proibito che gli diede ispirazione per realizzare il monumento che cambiò Parigi per sempre. In prima tv assoluta, lunedì 14 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Arriva finalmente lo Sky Original Eiffel e la grande storia d’amore tra Emma Macke e Romain Duris. In prima tv assoluta,Lunedì 14 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Ci sono voluti due anni per costruire uno dei monumenti più iconici dell’intero pianeta: la torre Eiffel, ma ce ne sono voluti venticinque per portare al cinema le motivazioni, l’ispirazione e la storia dell’uomo che la disegnò: Gustav Eiffel.

Conosciuto come un uomo tutto di un pezzo, potremmo dire d’acciaio, d’altronde aveva, assieme a Eugène Viollet-le-Duc, da poco costruito la struttura per un’altra icona architettonica, il regalo della Francia agli Stati Uniti, la Statua della Libertà; Gustav Eiffel non era inizialmente intenzionato a candidarsi per disegnare il monumento che doveva erigersi su Parigi durante la fiera mondiale del 1889 .

Al momento pareva infatti più interessato ad occuparsi di quella che sarebbe diventata la rete metropolitana della capitale francese. Che cosa lo fece cambiare idea e disegnare un progetto allora avveniristico come la torre che porta il suo nome? Cherchez la femme.