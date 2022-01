La fiera delle illusioni, Bradley Cooper parla della sua scena di nudo

Bradley Cooper ha rivelato di essere dovuto rimanere sul set del film La fiera delle illusioni - Nightmare Alley totalmente nudo per ben sei ore.

Il divo ha confessato durante un'intervista rilasciata al podcast KCRW The Business che non è stato poco il disagio provato.

“È stato piuttosto pesante”, ha dichiarato a Kim Masters, giornalista dell’Hollywood Reporter.



Cooper è il protagonista del nuovo thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro, attualmente in distribuzione nelle sale statunitensi e in arrivo in quelle italiane a partire dal 27 gennaio.



Nei panni del giostraio manipolatore Stanton "Stan" Carlisle, che diventerà un pericoloso mentalista, lo vediamo in una scena in cui in realtà è sbagliato dire “nei panni del giostraio manipolatore Stanton Carlisle”, dato che qui quei panni scompaiono del tutto.



Una scena completamente frontale del film lo mostra nudo e per girarla ci è voluto parecchio, motivo per cui Bradley Cooper è dovuto rimanere senza abiti di scena di fronte alla troupe per sei ore…



"È per la storia. Devi farlo'", queste le parole che l’attore, 47 anni, si sarebbe detto a se stesso per affrontare la scena senza veli, per lui la prima della sua carriera.



Un ciak tramutatosi in parecchi ciak, il tutto nel “primo giorno" di riprese della collega di set Toni Collette. Rimanere nudo "davanti alla troupe per sei ore" avrebbe messo a dura prova anche un attore rodato come lui, otto volte candidato all'Oscar com'è.



Ricordiamo che negli Stati Uniti il film ha ottenuto il divieto per i minori di 17 anni non accompagnati da adulti anche per via di quella scena di nudo. Per la presenza di "scene sanguinolente e violente, contenuti sessuali, scene di nudo e linguaggio volgare”, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley è vietato ai minori.