Tyler Rake 2, un video dal set mostra Chris Hemsworth

Al via le riprese del sequel della celebre pellicola targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore i fratelli Russo hanno condiviso un video direttamente dal set della produzione che ha velocemente incuriosito il pubblico.

Nessuna informazione per quanto riguarda la fine delle riprese del nuovo capitolo o la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Tyler Rake ha fatto il suo arrivo sulla piattaforma di streaming nell’aprile del 2020 riscuotendo subito consensi straordinari, questa la sinossi presente sul sito ufficiale di Netflix Italia: “La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza”-