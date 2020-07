Tyler Rake, confermato il sequel con Chris Hemsworth

Finale ambiguo per il primo film, con il sequel che potrebbe essere ambientato nel passato

Chris Hemsworth guarda oltre il ruolo di Thor, come dimostra il film per Netflix “Tyler Rake”. È pronto a cimentarsi in altri franchise, non legando eccessivamente il proprio volto al mondo Marvel.

approfondimento Chris Hemsworth si prepara a trasformarsi in Hulk Hogan Ottimo riscontro di pubblico e critica per “Tyler Rake”, definito da molti un action alla vecchia maniera. Scene esaltanti e un lungo piano sequenza che ha emozionato gli appassionati. Un ottimo prodotto che, Spoiler Alert, vanta un finale aperto. Joe Russo, che aveva già avuto modo di parlare della possibilità di un sequel, è tornato sull’argomento. Nel corso di un’intervista a “Entertainmente Tonight” ha spiegato: “Ho siglato un nuovo accordo per la scrittura di “Tyler Rake 2”. Siamo ancora nelle fasi preliminari della realizzazione dello script. Non intendiamo sbilanciarci sull’eventualità che la storia possa proseguire avanti o indietro nel tempo. Il finale è ambiguo e rappresenta un bel punto interrogativo per il pubblico”. Non è dato sapere dunque se Tyler sia ancora vivo. Negli ultimi istanti del film si intravede una figura che lo ricorda ma il film si conclude e non offre spiegazioni. Lo stesso fa Joe Russo, che anzi alimenta il mistero: “Ho iniziato a scrivere il secondo film tre settimane fa. È un ottimo personaggio e Chris Hemsworth ci ha fornito una performance grandiosa, il che rende il nostro lavoro più facile. La missione è aumentare la portata del film, sia dal punto di vista emotivo che fisico”.