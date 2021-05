Chris Hemsworth "ringrazia" gli interisti. Ma li confonde col Milan!

Simpatico omaggio su Instagram di Chris Hemsworth ai tifosi dell'Inter che domenica sera si sono riversati per le strade di Milano – in scarsa osservanza alle regole di distanziamento sociale imposte dal Covid – per festeggiare il diciannovesimo scudetto della loro squadra.

L'attore di “Thor” ha notato uno scatto nei pressi di piazza Duomo, con centinaia di tifosi accalcati sotto un cartellone pubblicitario della Hugo Boss (per cui l'attore australiano è testimonial), e ha scritto: “Il mio sincero ringraziamento a tutti gli appassionati tifosi dell'Inter scesi in piazza per esaltare la mia apparizione sul cartellone pubblicitario di Hugo Boss. Pensavo che stessero celebrando la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me, di cui mi fido, mi dicono che erano lì per applaudire la mia posa "blue steel"”. E molti commenti mettono in evidenza una piccola gaffe dell'attore, evidentemente un po' digiuno di calcio italiano, che nel post originale (poi prontamente modificato) aveva confuso le due squadre milanesi, facendo i complimenti al Milan...