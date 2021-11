Una campagna dedicata alle famiglie svela le prime visioni in arrivo da godersi dal divano di casa. Da "Come un gatto in tangenziale- Ritorno a Coccia di Morto" a "Fast And Furious 9-The Fast Saga", oltre 200 prime visioni all'anno di cui oltre 20 film Sky Original

È partita la campagna SKY CINEMA PORTA IL CINEMA A CASA TUA , che annuncia alcuni dei nuovi titoli in arrivo su Sky Cinema , il meglio dei blockbuster e delle più recenti uscite in sala. Un catalogo ricchissimo con oltre 200 prime visioni all'anno di cui oltre 20 film Sky Original con il meglio del cinema italiano e internazionale, con più di 1500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia. Nel promo il cagnolino mascotte della campagna di Sky Q e Sky Wifi , ci porta a scoprire, insieme alla sua famiglia, i film da non perdere in arrivo su Sky Cinema, che compaiono sotto forma di titoli sulle case di una città innevata e pervasa da una magica atmosfera natalizia.

Sky Cinema, i film che vedremo prossimamente

Tra questi, E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE, titolo Sky Original diretto da Pierfrancesco Diliberto con Fabio De Luigi, Pif e Ilenia Pastorelli, in arrivo lunedì 29 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno; COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO, di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, a Natale su Sky Cinema, FAST & FURIOUS 9 – THE FAST SAGA, diretto da Justin Lin, con Vin Diesel e Michelle Rodrigues, l’ultimo capitolo del franchise di successo in arrivo il 5 gennaio 2022; DUNE, presentato al Festival del Cinema di Venezia, diretto da Denis Villeneuve con un grande cast corale in cui figurano Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Oscar Isaa, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem, atteso prossimamente su Sky Cinema dopo il grande successo riscosso al box office. E ancora, I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA, il film d’animazione diretto da Joel Crawford in arrivo il 2 gennaio 2022, THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA, premiato con due statuette agli Oscar® 2021, diretto da Florian Zeller con Anthony Hopkins e Olivia Colman, C’ERA UNA TRUFFA AD HOLLYWOOD il film targato Sky Original di George Gallo, con un cast alla star in cui figurano Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman; e poi il sequel della commedia Sky Original COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio, Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua e Francesco Mandelli, in arrivo in due appuntamenti il 6 e il 13 dicembre su Sky Cinema Uno; e PETER RABBIT 2, sequel del film basato sul personaggio protagonista dei racconti di Beatrix Potter