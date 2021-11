Cops 2, le anticipazioni sul nuovo film: risate in giallo

Il regista Luca Miniero e lo sceneggiatore Luca Dazieri spiegano in un video di backstage come hanno mescolato commedia e mistero nei due episodi in prima assoluta su Sky lunedì 6 e 13 dicembre

Ci sono ingredienti in grado di migliorare qualsiasi ricetta, ma che vanno dosati con cura, altrimenti il rischio è di rovinare tutto quanto. Ad esempio le risate e la suspense, che possono benissimo far parte dello stesso “piatto”, ma solo a patto di trovare il giusto equilibrio.



Per fortuna, per Cops 2, i cui due episodi andranno in onda in prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno e saranno disponibili anche in streaming su NOW e On Demand, sono stati chiamati due dei migliori “chef” in circolazione.

Tutto su Cops - Una banda di poliziotti