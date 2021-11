John Wick 4, svelato il titolo ufficiale del film con Keanu Reeves

Così come per Matrix 4, il titolo del nuovo capitolo di John Wick è stato “annunciato” con una foto leak sui social

Le riprese di John Wick 4 sono terminate e, come accaduto con Matrix 4: Resurrections , il titolo potrebbe essere stato annunciato in maniera indiretta. Una foto che circola in rete ha fatto esultare i fan di Keanu Reeves e dell’ormai celebre franchise.

Il quarto capitolo sarebbe dovuto giungere al cinema a maggio 2021 e invece è stato rinviato di un anno. L’arrivo nelle sale americane è previsto per il 27 maggio 2022 . La pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha avuto un impatto devastante, cancellando anche il sogno del Keanu Reeves Day. Questo prevedeva l’uscita in contemporanea di John Wick 4 e Matrix 4.

John Wick, dove eravamo rimasti

Hagakure fa riferimento ai ronin ed è un po’ l’immagine che ora si ha di John Wick. Si potrebbe guardare a Winston, direttore del Continental, come al suo capo, in qualche modo. È un uomo assetato di potere, che ha a lungo protetto John, fino al tradimento finale del terzo capitolo.

Pur di riprendersi il Continental, ritornando nelle grazie dell’High Table, non ci ha pensato su due volte nel far precipitare l’amico nel vuoto. Dato per morto, John è stato ritrovato da ciò che resta del gruppo di Bowery King. Anche questi ha una vendetta da compiere e insieme proveranno a far crollare i re di questo mondo underground.