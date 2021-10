The Continental, prequel di John Wick: Mel Gibson nel cast

Un annuncio molto importante per la serie prequel, in fase di scrittura. Lo show sarà ambientato nel 1975 e vedrà come protagonista un giovane Winston

L’elemento cruciale è senza dubbio la catena di alberghi che offre riparo e armi a tutti i killer professionisti di questo mondo underground creato da Chad Stahelski e Derek Kolstad . Per questo motivo si è deciso di approfondire il tema con una serie TV spin-off, intitolata The Continental.

The Continental, cosa sappiamo

Attualmente è in fase di sviluppo la serie TV spin-off di John Wick, dal titolo The Continental. Uno show che condurrà lo spettatore nel passato del franchise, andando ad analizzare quanto accaduto prima degli eventi con protagonista Keanu Reeves. Ciò non esclude che quest’ultimo possa fare capolino, ma per il momento non vi sono informazioni in merito.

Ciò non vuol dire che mancheranno attori di pregio. La grande notizia è infatti il clamoroso ritorno di Mel Gibson in televisione. Il celebre attore avrà un ruolo nella serie The Continental, anche se non è dato sapere quanto cruciale. Impossibile dire, dunque, se si tratterà di un personaggio ricorrente o di uno impegnato in qualche sporadica apparizione.