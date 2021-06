John Wick 4, iniziate le riprese: FOTO

Prima foto dal set per il quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves. Tre i Paesi coinvolti per le riprese, per un film in uscita il 27 maggio 2022

Il 2022 sarà un anno davvero molto importante per Keanu Reeves, non che la star di Hollywood abbia ancora qualcosa da dimostrare. Almeno due le pellicole in uscita, a dir poco attese dal pubblico. Una di queste è “Matrix 4” e l’altra è “John Wick 4”.

Le due produzioni sognavano un lancio in contemporanea, proponendo ai fan il “Keanu Reeves Day”, ma il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha impedito che tutto ciò avvenisse, con degli ovvi ritardi in fase di lavorazione sul set e rinvii in termini di calendarizzazione.

Il quarto capitolo dell’acclamata saga di “John Wick” ha finalmente visto iniziare le riprese. A comunicarlo sono i profili ufficiali social della pellicola. Lionsgate mostra una foto che non lascia dubbi, chiedendo: “Qualcuno ha un temperamatite? ‘John Wick’: capitolo 4 è in produzione”.