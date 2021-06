Matrix 4, i commenti in anteprima dopo un test screening

C’è grande attesa e, al tempo stesso, preoccupazione per “Matrix 4”. Il celebre franchise si arricchirà di un nuovo capitolo, come ormai noto, il che ha scatenato i fan sul web. Svariate le teorie, anche se c’è chi è profondamente scoraggiato dopo “Matrix Revolutions”, terzo e non più ultimo capitolo della saga.

Neo e Trinity sono pronti a tornare. Il come tutto ciò sia possibile dovrà essere spiegato nel quarto film. In attesa di notizie ufficiali relative alla trama, così come di un trailer, qualche opinione è sorprendentemente comparsa in rete.