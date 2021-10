South Park, il nuovo film racconterà il mondo post-pandemia

Sono stati rivelati alcuni dettagli riguardanti il primo dei 14 lungometraggi tratti dalla famosa serie animata creata da Matt Stone e Trey Parker, film che arriveranno prossimamente su Paramount+. La prima pellicola avrà un titolo inequivocabile: “South Park: Post Covid”. “Parla dei ragazzi che devono fare i conti con un mondo post-Covid. Stanno cercando semplicemente di tornare alla normalità”, ha dichiarato Parker. L'attesissima opera sarà disponibile dal 25 novembre in streaming negli Stati Uniti

Il prossimo film tratto dalla celebre serie animata di South Park racconterà il mondo post-pandemia. Sono stati appena rivelati alcuni dettagli sul primo dei 14 lungometraggi ispirati allo show animato creato da Matt Stone e Trey Parker (che usciranno prossimamente, da qui al 2027, tutti prodotti per Paramount+)



Il primissimo capostipite di questa lunga saga cinematografica, attesissima dai fan, arriverà il 25 novembre, disponibile solo in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma video di Paramount.



Il titolo è abbastanza inequivocabile: "South Park: Post Covid". Racconterà il mondo post-pandemia alla maniera di Stone e Parker (quindi in modo totalmente dissacrante, sboccato e scioccante, ovvero le modalità con cui questo show è diventato un cult senza precedenti nella storia della televisione, scuotendo non poco gli animi dei benpensanti e soprattutto dei "benguardanti”, gli spettatori abituati alla comfort zone di una televisione politically correct e bonton).



“Parla dei ragazzi che devono fare i conti con un mondo post-Covid”, ha spiegato Trey Parker, uno dei due autori della serie animata che si occuperà, assieme all'immancabile socio Matt Stone, pure di questi nuovi contenuti di durata differente rispetto ai classici episodi da 22 minuti a cui siamo abituati.



Ma Parker, nella stessa dichiarazione, ha aggiunto anche un dettaglio che non lascia indifferenti.



Parlando dei suoi celebri personaggi, quegli Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick che hanno reso i loro due padri putativi - Parker e Stone - due mostri sacri dell’intrattenimento targato XI secolo, Trey afferma: “Stanno cercando semplicemente di tornare alla normalità. Così come il nostro show. Anche noi stiamo cercando di tornare alla normalità”.



Potete guardare l’event-teaser di “South Park: Post Covid”, pubblicato sul canale ufficiale dei South Park Studios, nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Lo speciale dedicato alla vaccinazione per il Covid-19

Lo speciale sui vaccini non è stato il primo esempio di come questa serie animata si sia impegnata fin da subito nel sostenere il proprio pubblico in questo difficile periodo di emergenza sanitaria globale.



L’8 ottobre 2020 è stato pubblicato sul canale YouTube di Comedy Central Italia il primo episodio di South Park dedicato al Covid, intitolato “South Park Pandemic Special - L'origine del Covid”. Allora ci venivano mostrati gli abitanti della mitica cittadina immaginaria messa a titolo in piena esplosione del contagio da nuovo Coronavirus.



Le parole degli autori sui 14 film in arrivo

A parte che vorremmo ricordare a Stone e Parker la durata del loro primo (e per ora unico) film ufficiale tratto dalla serie, South Park - Il film: più grosso, più lungo & tutto intero: 79 minuti. Quindi se questi che Viacom definisce film dureranno un’ora l’uno, facendo due conti si tratta di una differenza davvero minima, 19 minuti di stacco insomma…



“Con Viacom, ci siamo resi conto che potevamo farli lunghi o corti quanto ci serviva. E poi hanno iniziato a chiamarli film. Sono gli stessi che hanno detto che gli forniremo 14 film in sette anni. Tutto quello che posso dire è che, personalmente, ho 52 anni e ho fatto tre film nella mia vita. Quindi fate voi i conti…”, queste le parole dei co-autori di South Park, che mettono le mani avanti per paura di deludere i propri sacri fan.



“Stiamo cercando di rendere ciò che c’è su Paramount+ diverso da tutto il resto, quindi abbiamo in mente di fare dei film da un’ora. Faremo due film per la TV ogni anno. Saranno grandi, ma non sono proprio sulla scala di un film”, hanno aggiunto.



La sfida dei nuovi formati approfondimento Steven Spielberg: “Il cinema non morirà, la gente tornerà in sala” “Comedy Central è la nostra casa da 25 anni e siamo veramente felici che si siano impegnati con noi per i prossimi 75 anni,” avevano dichiarato tempo fa Parker e Stone.

“Quando abbiamo proposto a ViacomCBS un modo diverso dal solito di produrre la serie durante la pandemia, ci hanno subito sostenuto e ci hanno dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo, che poi abbiamo visto essere stato accolto molto bene. Non vediamo l’ora di tornare a fare episodi tradizionali di South Park, ma ora possiamo anche provare nuovi formati. È fantastico avere dei partner come loro che raccolgono sempre la sfida”, queste le parole dei due autori di South Park.

Oltre a questi nuovi formati, che si discostano dai soliti episodi della durata di 22 minuti di cui sono composte le 24 stagioni dello show, Parker e Stone torneranno anche a quei 22 minuti canonici.

Nelle scorse settimane è infatti stato annunciato che la serie originale è stata rinnovata fino alla trentesima stagione, quindi abbiamo ancora ben sei stagioni di episodi da 22 minuti da goderci sul piccolo schermo. Dei 14 film di South Park che arriveranno su Paramount+, il primo ha già titolo, data di rilascio e indiscrezioni relative alla trama mentre del secondo si sa poco e niente, soltanto che uscirà a dicembre, sempre sulla piattaforma di video in streaming di Paramount.