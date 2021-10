Disney, nuovo calendario: rinviati Indiana Jones e 5 film Marvel

Disney modifica ancora il proprio calendario e rinvia numerosi film particolarmente attesi. Si sperava che la fase delle date d’uscita posticipate di pellicole e serie TV fosse ormai terminata, considerando il lento ritorno alla normalità dei cinema. Mossa a sorpresa, invece, come riportato da Deadline, che sottolinea come fortunatamente questa decisione non riguarderà Spider-Man: No Way Home. Il terzo capitolo con protagonista Tom Holland è salvo e arriverà in sala, come previsto, il 17 dicembre 2021. Lo stesso dicasi per Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, la cui uscita è però fissata per il 5 maggio 2023, ovvero così nel futuro da non far escludere a priori nuove modifiche.