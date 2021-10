Indiana Jones 5, anche Mads Mikkelsen in Italia per le riprese

Anche il villain della pellicola ha raggiunto il set italiano in Sicilia. L’attore affiancherà Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, tra i protagonisti del film

Proseguono le riprese di “Indiana Jones 5” in Italia. Sono innumerevoli gli scatti dei protagonisti pubblicati dai fan sui social network. La pellicola di James Mangold è molto attesa, soprattutto perché seguirà la grande delusione del quarto capitolo. Dal 1981 a oggi, Harrison Ford è ancora Indy, per quella che potrebbe essere la sua ultima avventura sul grande schermo.

Nessuna conferma in tal senso ma svariate voci, alcuni delle quali vorrebbero Phoebe Waller-Bridge pronta a prendere il suo posto. I più fotografati in questi giorni siciliani sono Ford, ovviamente, e Mads Mikkelsen .

Indiana Jones 5, Harrison Ford è in Sicilia per le riprese

Mads Mikkelsen in Sicilia

Un nuovo ruolo da villain per Mads Mikkelsen, che ha già dato prova di potersi calare al meglio nella parte del cattivo. Sul web è facile trovare scatti dell’attore danese in costume. Abito elegante grigio e cappello. Sarà lui a dare la caccia a un ormai attempato Indiana Jones.

Stando alle anticipazioni, il personaggio di Mikkelsen dovrebbe essere uno scienziato nazista. Questi è stato dislocato alla NASA per volere del governo USA. Dovrà collaborare alla celebre missione dell’Apollo 11 per lo sbarco sulla Luna del 1969 (anno in cui è ambientata la pellicola). Al suo fianco ci sarà una killer brutale e spietata, mentre un’altra donna, agente della CIA, dovrà tenerlo sotto controllo.