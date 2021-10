Indiana Jones 5, Harrison Ford è in Sicilia per le riprese

Indiana Jones 5, si gira in Italia

Harrison Ford è arrivato lunedì 4 ottobre presso l'Aeroporto di Catania, accolto dall'amministratore delegato della Sac Nico Torrisi. La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia per ambientare il quinto episodio della saga che vede protagonista ancora una volta l'attore 79enne. Le prime scene sono state girate nel pomeriggio del 5 ottobre al parco archeologico della Neapolis, in particolare all'Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Il 6 l'attore hollywoodiano si è spostato al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia. "Un'organizzazione perfetta – ha commentato il direttore del parco archeologico di Siracusa, Carlo Staffile - e una collaborazione costante con noi. Abbiamo vigilato che tutto andasse come deciso per la salvaguardia del monumento e non c'è stata una sola nota stonata. Non credo che possa esistere un altro luogo al mondo più adatto delle latomie del Paradiso per ospitare un film come Indiana Jones". "È una straordinaria opportunità per il nostro territorio - ha commentato il sindaco di Siracusa Francesco Italia che si è recato sul set - Sia per quanto riguarda l'indotto, con circa 800 persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, e poi la visibilità che lasciano ad una città questo tipo di produzioni non si può quantificare".