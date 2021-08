The Marvels: le riprese del film a Tropea a partire dal 27 agosto

Ad annunciarlo è stato il sindaco del centro calabrese, Giovanni Macrì. La pellicola è il sequel di Captain Marvel e uscirà nella sale l'11 novembre 2022 Condividi:

Il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, ha fatto sapere che nel centro calabrese i Marvel Studios gireranno una scena del prossimo film.

The Marvels a Tropea approfondimento Marvel Studios, il trailer che annuncia tutti i film in arrivo “I Marvel Studios a Tropea per girare una scena del prossimo film” ha scritto il sindaco Macrì. “Si tratta del sequel di Captain Marvel, il titolo sarà The Marvels; nel cast a fianco di Brie Larson troveremo Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. Alla regia ci sarà Nia DaCosta che avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, membro del team creativo della serie Disney+ WandaVision, diffuso dallo studio. I sopralluoghi sono già in corso e le riprese avranno luogo dal 27 agosto. L'uscita al cinema di The Marvels è fissata per l'11 novembre 2022” ha concluso il sindaco su Facebook.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

The Marvels, cosa sappiamo approfondimento Marvel, film e serie TV in uscita dopo Loki: l'elenco completo Nel nuovo capitolo della saga l'eroina Carol Danvers (Captain Marvel) dovrà arginare una nuova minaccia, ma non da sola ma insieme a Monica e Kamala, le altre protagoniste del sequel. La pellicola rientra nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e la regista Nia DaCosta sarà la prima donna afroamericana a dirigere un film di supereroi Marvel. Intanto, in un'intervista online a Sirius XM, Brie Larson ha confermato l’inizio della produzione di The Marvels. “Sono Set enormi. Enormi quantità di persone sul set. Un sacco di specialisti – ha rivelato l'attrice – È un’esperienza davvero unica. Sono una grande fan di Disneyland, quindi mi sembra di poter andare nella mia Disneyland privata ogni giorno. Perché stanno costruendo tutti questi mondi folli che nessun altro conosce. E nessun altro può vederlo. Lo vedrete quando uscirà il film, ma per ora tutto questo è solo mio. Sono in scenari che sono più grandi di quanto voi possiate immaginare in questo momento. È davvero speciale”. Per quanto riguarda Samuel L. Jackson, l'attore sembra aver confermato, con un post su Instagram, il suo ritorno nel MCU nei panni di Nick Fury.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel L Jackson (@samuelljackson) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie