1/13 ©Ansa

Sacha Baron Cohen compie 50 anni. Nato a Londra il 13 ottobre 1971 da papà gallese e madre israeliana, si è laureato in Storia presso il Christ’s College, a Cambridge, dove ha scoperto di avere una passione e un grande talento per la recitazione. Il suo debutto in tv risale al 1988 con il programma The 11 o'clock show da lui stesso ideato. Ma il successo mondiale arriva con Borat, personaggio eccentrico e instabile. Ha ottenuto due nomination agli Oscar 2021 come attore (drammatico) non protagonista per Il processo ai Chicago 7 e come sceneggiatore per Borat 2

GUARDA IL VIDEO: Golden Globe 2021, l'intervista a Sacha Baron Cohen