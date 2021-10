Film stasera in TV da non perdere martedì 12 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 12 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Fuori controllo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Mel Gibson interpreta un detective a cui viene uccisa la figlia davanti agli occhi. L’uomo inizia dunque una furiosa indagine per trovare i responsabili.

Paradise Hills, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Emma Roberts e Milla Jovovich in un film che mischia tinte thriller e fantasy sull’emancipazione femminile.

L’inganno perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Helen Mirren e Ian McKellen in un thriller. Un anziano truffatore vuole manipolare una ricca vedova ma la donna non è sprovveduta come sembra.

Femme Fatale, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Antonio Banderas e Rebecca Romjin in un thriller. Una ladra creduta morta viene fotografata al Festival di Cannes.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il sorpasso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Capolavoro con Vittorio Gassmann e per la regia di Dino Risi. Un immaturo quarantenne trascina un adolescente in un viaggio in auto.

L’ultimo volo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Marion Cotillard in una romantica avventura. Un’aviatrice sorvola il Sahara alla ricerca del suo uomo.

Unknown – Senza identità, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Liam Neeson interpreta un uomo che si risveglia dopo un incidente senza memoria, scoprendo che la sua identità gli è stata rubata.

Film commedia da vedere stasera in tv



Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Ficarra e Picone in una commedia sentimentale ricca di gag ed equivoci, con Ambra Angiolini.

Rimbalzi d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Queen Latifah e Common in una commedia romantica. Una fisioterapista si innamora di una stella NBA.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia corale di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Luisa Ranieri, tra gli altri.

Film di azione da vedere stasera in tv



Quelli che mi vogliono morto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Nicolas Hoult e Angelina Jolie in un action ambientato nel Montana. Una vigile del fuoco aiuta un adolescente inseguito da due killer.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel del fortunato Biancaneve e il cacciatore, con la star Chris Hemsworth che riprende i panni di quest’ultimo.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Ember – Il mistero della città di luce, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Tim Robbins e Saoirse Ronan in un film dai toni misteriosi e apocalittici.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Fury, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Brad Pitt e la sua squadra attraversano le crude sofferenze della Seconda Guerra Mondiale e della lotta contro i nazisti.

Film biografico da vedere stasera in tv



Into the storm – La guerra di Churchill, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Brendan Gleeson interpreta Winston Churchill nel biopic sulla sua figura.

I programmi in chiaro



Purché finisca bene - Digitare il codice segreto, ore 21:25 su Rai 1



Neri Marcorè interpreta uno psicologo che cerca di nascondere la sua vera natura di avaro.

Voglio essere un mago!, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo reality show in cui alcuni ragazzi cercheranno di destreggiarsi nell’arte della magia.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Titanic, ore 21:20 su Canale 5



Capolavoro pluripremiato di James Cameron con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Cani sciolti, ore 21:30 su TV8



Denzel Washington e Mark Wahlberg in un film d’azione. Due uomini collaborano con i narcotrafficanti ma nessuno sa dell’altro.

Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:25 su Nove



Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.