Hotel Transylvania: Transformania, annunciata la data di uscita

La distribuzione è fissata per il 14 gennaio 2022 su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Sono in arrivo nuove avventure per i protagonisti di Hotel Transylvania. Nelle scorse ore il profilo Twitter ufficiale del film ha annunciato la data di uscita della quarta attesa pellicola, in arrivo prossimamente su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).