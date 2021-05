Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso, il trailer ufficiale

I fan della saga di “ Hotel Transylvania ” non vedono l’ora di poter apprezzare il quarto capitolo del celebre franchise nato nel 2012. Occorrerà attendere fino al 2 settembre 2021 , quando la pellicola troverà spazio nelle sale cinematografiche italiane. Differente la distribuzione negli USA, invece, dopo il via libera sarà concesso il 23 luglio.

Un franchise creato da Genndy Tartakovsky , in questo caso coinvolto con il ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo. Alla regia troviamo Jennifer Kluska e Derek Drymon, che devono il proprio successo a serie animate originali come “SpongeBob” e “Pinguini di Madagascar”.

Hotel Transylvania 4, le anticipazioni

Il quarto capitolo della saga di “Hotel Transylvania” sarà anche l’ultimo. Una pellicola di grande importanza, dunque, dal momento che andrà a porre la parola fine a un franchise che dura da circa un decennio.

L’impresa che Drac si ritrova a fronteggiare stavolta è probabilmente la più impegnativa della sua lunga vita da vampiro. Un misterioso manufatto di Van Helsing, celebre e terrificante cacciatore di mostri, va fuori controllo.

Ciò porta alla trasformazione di Drac e di tutti i suoi amici. Di colpo si ritrovano a essere dei semplici umani. Per contrasto, invece, Johnny assume le sembianze di un mostro. Quest’ultimo è decisamente felice della sua nuova condizione, mentre Drac, privato dei propri poteri, non riesce ad adattarsi a questa vita. Insieme si cimentano in una disperata avventura per riuscire a trovare una soluzione, prima che la trasformazione diventi permanente.

Il cast di doppiatori, in lingua originale, vede la partecipazione di Brian Hull (che sostituisce Adam Sandler) nei panni di Dracula, Andy Samberg nella parte di Johnny Loughran, Selena Gomez che interpreta Mavis, la figlia di Dracula, Kathryn Hahn che doppia Ericka Van Helsing, la consorte di Dracula. In Italia Claudio Bisio presta la voce a Dracula mentre Cristiana Capotondi è Mavis.