Hotel Transylvania 4, pubblicato un teaser in attesa del trailer

Hotel Transylvania, di cosa parla

approfondimento

Il primo film della saga è del 2012, diretto da Genndy Tartakovsky. Il film, prodotto dalla Sony Pictures Animation per la Columbia Pictures, è girato con l'uso della computer grafica ed è stato distribuito anche in 3D. Nel 2017 è stata anche realizzata una serie animata per la televisione intitolata “Hotel Transylvania: La serie”. Ecco la sinossi del primo film: “In seguito alla morte della moglie Martha per mano di una folla inferocita, il Conte Dracula decide di far erigere l'Hotel Transylvania, un albergo a cinque stelle destinato al soggiorno di tutti i mostri del mondo, lontano dagli umani, come nuova dimora sicura per crescere sua figlia Mavis. Per festeggiare i 118 anni della figlia Mavis, Dracula organizza una festa nel castello che ospita solo mostri ed è bandito agli umani, considerati un pericolo. Un simpatico ventenne, Johnny, giunge per caso al castello e Dracula è costretto a dissimularne l'aspetto umano e a far di tutto affinché il ragazzo stia lontano da Mavis, che non conosce per niente il mondo degli umani”.

Hotel Transylvania, il corto “Monster Pets-Cuccioli mostruosi”

In attesa del quarto capitolo della saga, sul canale YouTube di Sony Pictures Italia è stato pubblicato un nuovo breve capitolo della fortunata epopea. Il cortometraggio “Monster Pets - Cuccioli mostruosi” vede il ritorno di Tinkles, il gigantesco animale domestico di Drac che chiede al suo padrone di giocare a palla. Ma Drac è impegnatissimo con le faccende del suo Hotel, così cercherà un amichetto per il suo cucciolone.