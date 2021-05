Monster Pets-Cuccioli mostruosi: il nuovo corto di Hotel Transylvania

Sul canale YouTube di Sony Pictures Italia è stato pubblicato un nuovo breve capitolo della fortunata epopea "funny horror" di animazione, quella capitanata da Drac. Il corto anticipa il gran finale del franchise, "Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso", che uscirà nelle sale il 2 settembre. Con Claudio Bisio ancora una volta nei "panni vocali" del protagonista e Cristiana Capotondi nel ruolo di Mavis. Qui invece il protagonista è il simpaticissimo Tinkles, il cucciolone alla ricerca di un amichetto

Monster Pets - Cuccioli mostruosi è il nuovo cortometraggio della saga di Hotel Transylvania che è stato appena pubblicato sul canale YouTube di Sony Pictures Italia. Il corto anticipa il gran finale del franchise, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, che è atteso nelle sale cinematografiche per il 2 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Con Claudio Bisio ancora una volta nei "panni vocali" di Drac, il protagonista della saga, e Cristiana Capotondi nel ruolo di Mavis.





Il cortometraggio Monster Pets - Cuccioli mostruosi vede il ritorno di Tinkles, il gigantesco animale domestico di Drac che, energico come sempre, chiede a gran voce al suo adorato padrone di giocare a palla.

Ma Drac è impegnatissimo con le faccende del suo Hotel, così cercherà un amichetto per il suo cucciolone.

Dal suo cilindro usciranno tante proposte ma i suoi tentativi falliranno miseramente. Fino a quando Tinkles non deciderà di scegliere un compagno che Drac mai si aspetterebbe...



Senza spoilerare nulla di più, godetevi la visione di questo corto della durata di sei minuti.



Il cortometraggio Monster Pets-Cuccioli mostruosi

approfondimento Hotel Transylvania 3, vacanze mostruose per Drac e amici Genndy Tartakovsky, ideatore del franchise di successo Hotel Transylvania, è il produttore esecutivo del cortometraggio, assieme a Michelle Murdocca.



"Cosa accadrebbe se tutta la squadra di Drac possedesse un animale domestico? Non potevamo essere più emozionati di tornare nel mondo di Hotel Transylvania se non per esplorare tutto il divertimento e l'adorabile frustrazione degli animali domestici attraverso una lente mostruosa", queste le parole dei registi di Monster Pets, Jennifer Kluska e Derek Drymon (gli stessi che firmeranno la regia anche del prossimo film del franchise).