Wish Dragon: il trailer del film di animazione Netflix

È uscito il trailer dell'attesissimo Wish Dragon, il nuovo film di animazione che arriverà 11 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Q), realizzato in collaborazione con Sony Pictures.



E a produrlo c'è il famosissimo attore hongkonghese Jackie Chan, non solo una stella del cinema ma una vera e propria icona dell'entertainment di azione.



Il lungometraggio animato racconta la storia di Din, un ragazzo che si ritrova a dover scegliere tre desideri da esaudire dopo il fatidico incontro con il drago Long.

E, a dispetto del materialismo e del mondo capitalistico governato da desideri di possedimento di oggetti, sceglierà qualcosa di davvero prezioso.

Il proverbio “chi trova un amico, trova un tesoro” sta alla base della storia di Din, infatti. E se quel tesoro lo perdi, farai di tutto pur di ritrovarlo…



Un film che non solo si rivela un’avventura emozionante ma anche una parabola esemplare, con una morale che fa di questa favola una storia con un vero happy ending: insegnare ai bambini che i sentimenti sono la “cosa” più preziosa e desiderabile che esista.