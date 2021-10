Argylle, riprese iniziate per il film con Henry Cavill e Dua Lipa

Il nuovo film di Matthew Vaughn avrà come titolo “Argylle”. Un film che sta già facendo parlare di sé, dal momento che il cast coinvolto è a dir poco ricco di stelle di Hollywood. Un nuovo progetto per l’apprezzato regista, sceneggiatore e produttore, noto per la saga di “Kingsman” . In questo caso la pellicola non si baserà su una sceneggiatura originale, considerando come sarà adattato il romanzo omonimo di Ellie Conway.

approfondimento

I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO

C’è grande curiosità in merito a questa pellicola, dato il gran numero di interpreti di gran calibro coinvolti. Per questo motivo la notizia del primo ciak ha fatto il giro del web. “Argylle” è stato acquistato da Apple e troverà quindi spazio sulla piattaforma streaming del colosso di Cupertino. Il costo per i diritti si aggira intorno ai 200 milioni di dollari. Ci si attende, dunque, una risposta enorme ed entusiasta da parte di pubblico e critica.

Non si tratterà di riprese di facile esecuzione, considerando i tanti spostamenti previsti. Non sarebbe stato uno scherzo negli anni passati ma farlo ora, al tempo del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), è davvero un’impresa. Occorre infatti tener conto di tutti i provvedimenti sanitari da attuare prima di poter avviare i lavori in differenti location. Si lavorerà, infatti, in America, in Europa e in altre parti del mondo. Per il momento il primo ciak è stato dato nel vecchio continente, dove il set principale sarà quello di Londra.

Argylle, trama e cast

Matthew Vaughn si è detto entusiasta all’idea di poter lavorare con un cast di tale calibro. Ecco le sue parole: “Siamo riusciti a radunare un cast assolutamente stellare, così da dare vita a ognuno dei personaggi originali e accattivanti di questa storia avvincente. Siamo felici che la produzione sia partita e che sia quindi iniziato il conto alla rovescia per far scoprire questo show d’azione al pubblico”.

Ecco il cast che sarà riunito in questa pellicola:

A loro si aggiungerà anche Dua Lipa. La celebre pop star, infatti, farà il proprio debutto cinematografico in “Argylle”, ritrovandosi fianco a fianco con veterani pluripremiati del settore. L’artista si occuperà anche delle canzoni e della colonna sonora del film, che in molti già sperano possa dare il via a un franchise. Al momento, però, l’accordo è per un unico film, del quale non è stata ancora diffusa la data d’uscita.

Sul fronte trama, infine, vi è non poca confusione. Occorrerà attendere ancora qualche tempo prima di scoprire qualcosa in più. Stando alle prime indiscrezioni la protagonista dovrebbe essere un’autrice affetta da amnesia, impegnata nel rimettere insieme gli elementi del proprio passato come spia. Una parte che, rumor, dovrebbe spettare a Bryce Dallas Howard. Nuove voci, però, smentiscono tutto ciò, parlando di un uomo nei panni della spia più abile al mondo, senza però far alcun riferimento al fatto che si tratti di un romanziere.