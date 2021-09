Navigator, Disney+ realizzerà il reboot del film cult

Stando a quanto riportato dal magazine Variety, l’attrice e regista firmerà il film in arrivo su Disney Plus

Bryce Dallas Howard è tra le grandi protagoniste del mondo dorato di Hollywood grazie alla partecipazione a produzioni cinematografiche di enorme successo, tra le quali Jurassic World e Jurassic World - Il regno distrutto, entrambe in grado di incassare oltre un miliardo di dollari al botteghino internazionale.

Nuova fatica cinematografica all’orizzonte per l’attrice e regista statunitense, figlia del celebre Ron Howard, vincitore di due Academy Awards nelle categorie Miglior film e Miglior regista grazie alla pellicola A Beautiful Mind con Russell Crowe.

Stando a quanto riportato, il film avrà ora una protagonista e Bryce Dallas Howard sarà coinvolta anche nella produzione al fianco di Justin Springer e John Swart.

Nessuna notizia per quanto riguarda i nomi dei possibili attori del cast o l’inizio delle riprese, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

La distribuzione avverrà sulla piattaforma di streaming Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).