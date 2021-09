No Time To Die e non solo, film a rischio rinvio

Il timore per gli effetti della variante Delta in autunno e inverno è più che mai vivo. Per questo motivo il sequel di “Top Gun” arriverà in sala il 27 maggio 2022 , invece del 19 novembre 2021. Per poter tornare a seguire le avventure di Ethan Hunt, invece, si dovrà pazientare fino al 30 settembre 2022 , a meno di nuovi annunci.

Venezia - Dune, impressioni a caldo del film in anteprima

Nessun problema all’orizzonte, o così pare, per le prossime uscite di Warner Bros. A dare maggior garanzia in tal senso è l’accordo stipulato a dicembre 2020 per la trasmissione su HBO Max in contemporanea con la sala di svariati titoli, tra i quali “Dune” di Denis Villeneuve, “Cry Macho” di Clint Eastwood” e “The Many Saint of Newark”, prequel dei “Soprano”.

Il loro calendario dovrebbe restare congelato, per così dire. Rischia invece l’ennesimo rinvio “No Time To Die”. Tutto il mondo sa che Daniel Craig ha ufficialmente detto addio al personaggio di James Bond. Non sembra però esservi modo di mostrare tutto ciò al cinema. Il mondo di 007 è però ben più vasto di quello visto al cinema. Vi sono numerose aziende legate al brand, in differenti settori. Tutti hanno atteso a lungo per il grande evento e un nuovo rinvio comporterebbe perdite considerevoli. Il trailer finale è stato proposto al pubblico, che attende con ansia l’8 ottobre 2021 per la visione del film. Grandi brand attendono invece la sfavillante premiere. Un cambio dei piani che avrebbe del clamoroso ma che non può essere escluso.