Cry Macho, il trailer del nuovo film di Clint Eastwood

La filmografia di Clint Eastwood continua ad arricchirsi. La leggenda di Hollywood è regista e protagonista di un nuovo film, “ Cry Macho ”, all’età di 91 anni. Una pellicola attesa al cinema negli Stati Uniti il prossimo 17 settembre , tratta da un romanzo omonimo scritto nel 1975 da N. Richard Nash. Una storia di redenzione. Un film on the road mostratasi in parte di un trailer che sta intrigando critica e pubblico.

Neanche la pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha fermato il 5 volte Premio Oscar , che ha portato a compimento un nuovo progetto, che troverà spazio anche su HBO Max. Ancora da svelare, invece, i dettagli relativi all’uscita in sala in Italia.

È in difficoltà economiche e decide di accettare un incarico offertogli dal suo ex capo. Questi gli chiede di recarsi in Messico per recuperare suo figlio, Rafa, riportandolo in Texas. Questi è invischiato in qualche guaio ed è alle prese con una madre schiava dell’alcool. Una situazione a dir poco delicata, che vedrà i due personaggi conoscersi meglio nel corso del tormentato viaggio di ritorno. Due generazioni ben distanti a confronto, con Miko che prova a spiegare a Rafa cosa voglia dire essere uomo, evidenziando come sia qualcosa di ben differente dall’essere un macho.

Diventano amici e si ritroveranno ad affrontare molte avventure e pericoli per arrivare in Texas. Il viaggio sarà motivo di crescita per Rafa, mentre l’anziano allevatore avrà la chance di liberarsi dei peccati del suo passato, che ancora lo tormentano.