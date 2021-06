The Many Saints of Newark, il trailer del prequel dei Soprano's

È stata una delle serie che ha cambiato la storia della tv americana, dall'episodio iniziale fino al celebre finale al ristorante, ancora oggi oggetto di discussioni e speculazioni sui forum. Ora la saga dei Soprano's si arricchisce di un attesissimo prequel: The Many Saints of Newark, che uscirà in autunno negli Stati Uniti. Ecco il trailer.

La lettura del cast provocherà un tuffo al cuore negli appassionati più romantici: nei panni del protagonista Tony Soprano da giovane ci sarà niente meno che Michael Gandolfini che tenterà di essere all'altezza del compianto papà James, scomparso in vacanza a Roma nel giugno 2013. Tra i grandi nomi si nota anche il vecchio Ray Liotta, insieme a colleghi di tutto rispetto come anche Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll e Vera Farmiga. The Many Saints of Newark racconta l'infanzia, l'adolescenza e l'ascesa di Tony Soprano nella Newark, New Jersey degli anni Sessanta e Settanta, teatro di rivolte cittadine (come quelle dell'estate 1967) e tensioni etniche e sociali. Scritto dal grande David Chase, il “papà” della serie originale, insieme a Lawrence Konner, il film sarà diretto da Alan Taylor, navigatissimo regista di moltissimi episodi di serie tv di culto, da Lost a Game of Thrones fino agli stessi Soprano's. L'uscita, slittata già numerose volte a causa della pandemia (la data originale doveva essere il 25 settembre 2020), è stata fissata per ottobre negli Stati Uniti (il film sarà distribuito da HBO Max). E nei secondi finali del trailer, risuonano alcune inconfondibili note della celebre sigla d'apertura della serie, Woke Up This Morning degli Alabama 3...