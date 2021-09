Festival di Venezia, tutti i vip sul Red Carpet di oggi

Tutti i protagonisti del tappeto rosso della quarta giornata della Mostra del Cinema: si parte con le star arrivate per “Competencia oficial” di Duprat e Cohn, con Penelope Cruz e Antonio Banderas. In gara in questa giornata anche "Il buco" di Michelangelo Frammartino: look a tema per il cast con tutti vestiti da speleologi. Presentato anche "Becoming Led Zeppelin", il documentario sulla leggendaria band rock: presente il chitarrista Jimmy Page