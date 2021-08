Al Festival di Venezia protagonisti sono i film, titoli e registi pronti a sfidarsi per l’ambitissimo Leone d’oro. Tuttavia, nei giorni della kermesse, a tenere banco sono anche i look, soprattutto quando fanno parlare di sé per la loro audacia. Ecco dunque una carrellata dei look e degli abiti più hot di sempre alla Mostra del Cinema