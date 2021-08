The Matrix 4 si intitolerà ufficialmente "The Matrix Resurrections"

Finalmente è stato rivelato il titolo ufficiale del 4° capitolo della saga cinematografica di fantascienza nata dal genio di Lana e Lilly Wachowski (un tempo conosciuti come Andy e Larry, prima della trasposizione di genere. A scrivere e dirigere questo film è solo Lana Wachowski). L'occasione in cui è stato fatto l'annuncio è stata il CinemaCon di Las Vegas, l'evento dedicato agli appassionati di settima arte, sci-fi, supereroi e via dicendo. Durante la kermesse è stato mostrato anche un estratto della pellicola

Finalmente è stato rivelato il titolo ufficiale del quarto capitolo della saga cinematografica di Matrix : possiamo quindi smettere di chiamarlo The Matrix 4 e incominciare con The Matrix Resurrections . Così si intitolerà ufficialmente il quarto film della serie cinematografica scritta e diretta (per i primi tre film) da quelli che - per i primi film appunto - erano conosciuti come i fratelli Andy e Larry Wachowski e che adesso invece sono le sorelle Lana e Lilly Wachowski, oggi donne transgender.

In via ufficiosa, infatti, questo titolo già circolava ampiamente ma adesso abbiamo finalmente la certezza che la nuova avventura che riporterà Keanu Reeves a calarsi negli iconici panni neri di Neo si chiamerà così.

L'estratto mostrato



Durante il CinemaCon, è stato svelato un estratto dal film, presentato da Aaron Couch, giornalista di The Hollywood Reporter.



Il giornalista ha raccontato di una scena che vedrebbe protagonista Thomas Anderson mentre è in terapia. Pare abbia dimenticato Matrix e successivamente lo si vede incontrare in un bar Trinity. Nessuno dei due sembra riconoscersi, non si ricordano l'uno dell'altra...



Si tratta di una scena che aumenta l'hype a dismisura, avvolgendo ancora di più nel mistero (e nella curiosità) la trama di The Matrix 4. Ops, scusate: la trama di The Matrix Resurrections! La forza dell'abitudine...