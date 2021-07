Giffoni 2021: ecco tutti gli ospiti attesi al Film Festival. FOTO

3/28 ©Kika Press

Una vita lavorativa a dir poco ricca, quella di Paolo Calabresi, attore, conduttore televisivo e radiofonico, trasformista e regista. Da “Le Iene” al cinema, passando per la televisione. Per un’intera generazione sarà ricordato come Biascica di “Boris”, e non è detto che il 22 luglio non possa anticipare qualcosa sulla nuova serie in arrivo.

