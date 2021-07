Giffoni Film Festival 2021, il programma

Dalle anteprime cinematografiche agli appuntamenti musicali per un calendario ricco di eventi, dal 21 al 31 luglio Condividi:

Un progetto che mira a celebrare i cinquant’anni di storia del Festival guardando al futuro e alle nuove generazioni. #Giffoni50Plus, in programma dal 21 al 31 luglio, segna la ripartenza della manifestazione che da mezzo secolo racconta la società e l’importanza dello scambio di idee.

#Giffoni50Plus, il programma approfondimento Family FIlm Festival, il meglio di Giffoni su Sky Cinema Al via mercoledì 21 luglio la nuova edizione del Festival che ha saputo inserirsi nel tessuto sociale divenendo un punto di riferimento per migliaia di ragazzi che ogni anno animano la Cittadella del Cinema. #Giffoni50Plus presenta un ricco piano di eventi, manifestazioni, proiezioni e incontri che uniscono la ripartenza con la riflessione e la condivisione; quest’edizione vede la partecipazione di tremila giurati in presenza e di duemila giurati in collegamento da trentasei hub, ventisei dei quali situati in Italia.

approfondimento Gazzelle, Diodato, Noemi...la grande musica torna a Giffoni Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Festival ha dichiarato: “Il viaggio è uno dei temi centrali di #GIffoni50Plus. Ci piace intenderlo come un ritorno a casa, un omaggio alle nostre origini, un riferimento costante alle nostre radici. Ecco perché quest’anno abbiamo voluto che Giffoni parlasse ancora di più del nostro Paese e della nostra regione, la Campania. Ritornare a casa significa affrontare un percorso emotivamente coinvolgente, mettersi in discussione e rinnovarsi. È quello che vogliamo fare in questi giorni”.

approfondimento #Giffoni50Plus, presentata l'edizione 2021: si riparte... da Bergamo In seguito, Claudio Gubitosi ha aggiunto: “Giffoni 2021 non è solo un programma di attività per quanto fittissimo, ma è soprattutto un racconto: è una dichiarazione d'amore nei confronti di ragazze e ragazzi che si sono sentiti in un mondo sospeso, soli, incompresi o ignorati. Tutto ciò ora deve trovare una giusta collocazione ed è per questo che, oggi più che mai, i giovani sono stati la nostra guida nell'ideazione di questa edizione”.

approfondimento Festival Giffoni 2021, annunciati i primi film in concorso In totale il Giffoni Film Festival vede ben centuno opere in concorso, trentacinque delle quali provenienti dal Bel paese. Non mancano anteprime cinematografiche e incontri con personaggi illustri di vari settori.