Family FIlm Festival, il meglio di Giffoni su Sky Cinema

Per l’occasione, nei giorni del festival, Sky Cinema propone una programmazione dedicata ai ragazzi, con i film presentati e premiati nelle varie edizioni del Giffoni. Ogni giorno dal 21 al 30 luglio in preserale e il 31 luglio con una maratona su Sky Cinema Family, disponibili on demand e in streaming su NOW , saranno proposti i film che più hanno fatto divertire e commuovere e che hanno lasciato il segno nella più grande kermesse di cinema dedicata ai ragazzi dai 3 ai 20 anni.

approfondimento

La rassegna FAMILY FILM FESTIVAL - IL MEGLIO DEL GIFFONI si avvia il 21 luglio alle 19.20 con il mistero di una ragazza scomparsa che trascinerà il pubblico nell'avventuroso LA CASA DEL COCCODRILLO, film vincitore del Grifone D'oro nella sezione Elements +10 nel 2012; il 22 luglio alle 19.15 sarà la volta della commedia fantastica che ci porta a caccia di spiriti GHOSTHUNTERS - GLI ACCHIAPPAFANTASMI; il 23 luglio alle 19.35 l’avventura dedicata a un insegnante speciale MR. FROG - PROFESSOR RANOCCHIO. La collezione continua sabato 24 luglio alle 19.20 con l’emozionante storia di speranza interpretata da Sam Worthington, PAPER PLANES - AI CONFINI DEL CIELO, film presentato nel 2015 ai Juror+10; domenica 25 luglio alle 19.20 appuntamento con LABYRINTHUS, l’avventura cibernetica fra vita reale e mondo virtuale, vincitore della sezione Elements +10 al Giffoni 2015 e il 26 luglio alle 19.25 il vincitore 2013 nella sezione Elements + 10, FINN - MUSICA PER UN SOGNO, film in cui la passione per il violino scandisce il rapporto tra un genitore e un figlio. Il 27 luglio alle 19.35 la mirabolante avventura nel segno della fantasia IL REGNO DEI BRAVI BAMBINI; mercoledì 28 luglio alle 19.20 appuntamento con la pellicola in cui avventura e mistero si mescolano sullo sfondo delle Alpi svizzere, CLARA E IL SEGRETO DEGLI ORSI, 2° classificato nella categoria Elements+10 del 2013; il 29 luglio alle 19.20 LA RIBELLE ZORA, avventura per tutta la famiglia che vede protagonista un gruppo di intrepidi ragazzi, vincitore 2008 della sezione First Screens. E ancora, il 30 luglio alle 19.10 UN SOGNO AD OCCHI APERTI, vincitore sezione Free to Fly nel 2004 e film che vede protagonista un giovane amante del cricket; infine il 31 luglio alle 21 appuntamento con IL MIO AMICO ALEXIS, commedia di formazione con la star del calcio Alexis Sanchez e a seguire con il film per tutta la famiglia AVVENTURA NELLO SPAZIO, con James Woods diretto da Sean McNamara, vincitore della sezione First Screens nell’edizione del Giffoni 2001.

