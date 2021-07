The Rosie Project, Henry Cavill protagonista del film

Nuovo impegno lavorativo all’orizzonte per uno degli attori più amati e popolari del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha rilanciato la notizia della presenza di Henry Cavill nella pellicola che vedrà il coinvolgimento di Steve Falk come regista e sceneggiatore.

approfondimento

Enola Holmes 2, il sequel con Millie Bobby Brown in lavorazione

Poco fa Deadline ha rivelato i dettagli della nuova fatica di Henry Cavill, classe 1983. L’attore sarà il protagonista della pellicola The Rosie Project in cui ricoprirà il ruolo di un professore universitario sfortunato a livello sentimentale ma deciso a creare un questionario elaborato per trovare l’amore incontrando così una donna lontana dalle sue aspettative ma che potrebbe rivelarsi perfetta per lui.