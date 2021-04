Enola Holmes 2, il sequel con Millie Bobby Brown in lavorazione

I fan di Millie Bobby Brown sono entusiasti nel vedere la loro beniamina impegnata in svariati progetti. Per quanto “Stranger Things” pare destinato a farsi attendere fino al 2022, non mancano buone notizie relative alla giovane attrice.

Pare che il sequel di “Enola Holmes” sia già in fase di sviluppo. Millie Bobby Brown tornerà dunque a vestire gli abiti dell’esuberante sorella di Sherlock Holmes, interpretato da Henry Cavill . Ovvia la presenza della protagonista, che potrebbe essere affiancata in questa nuova avventura dall’interprete di Geralt in “ The Witcher ”. Nessuna conferma, per il momento, in merito a Sam Claflin , ovvero Mycroft Holmes.

Enola Holmes 2, cosa sappiamo

approfondimento

Per il momento si tratta di indiscrezioni, fornite da “What’s on Netflix”, considerando come non vi sia alcun annuncio ufficiale. Nell’articolo di riferimento si parla di una certa “documentazione” che proverebbe la messa in sviluppo del progetto. Considerando come “Enola Holmes” sia rimasto nella top 10 di Netflix per molto tempo, conquistando ben 76 milioni di spettatori nel mondo nel primo mese, è facile pensare come un sequel sia seriamente preso in considerazione.

Inizialmente previsto per il rilascio al cinema, è stato poi distribuito da Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, dal 23 settembre 2020. Non è dato sapere se l’eventuale secondo capitolo verrà proposto in sala o, anch’esso, in streaming.

Per quanto concerne la trama, un eventuale sequel farebbe riferimento al secondo romanzo della saga di Nancy Springer, dal titolo “Il caso della dama sinistra”. Continua la fuga di Enola Holmes, che tenta in tutti i modi di sfuggire al fratello Sherlock. Vuole una vita ricca di avventure. La società, invece, la vorrebbe rinchiusa in casa, così da diventare una “signora a modo”.

I pericoli non mancano ma la giovane sa cavarsela da sola. Nel romanzo la si vede lavorare presso lo studio del dottor Ragostin, illustre detective di Londra. Scopre della scomparsa di lady Cecily, splendida e corteggiatissima giovane svanita nel nulla misteriosamente.

Scotland Yard brancola nel buio e nessun indizio pare celarsi per le strade della pericolosa Londra. Enola è pronta a prendere le indagini nelle proprie mani, infrangendo ogni sorta di regola per scoprire la verità.