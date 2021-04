Strangers Things 4 uscirà nel 2022? Ecco cos'ha detto Finn Wolfhard

In queste ore un’indiscrezione riguardante i nuovi episodi ha catturato l’attenzione dei media: stiamo parlando delle dichiarazioni rilasciate da Finn Wolfhard , interprete di Mike Wheeler. Infatti, stando a quanto riportato anche da Netflixlife , l’attore ha rilasciato alcune informazioni in merito alla data di uscita della quarta stagione.

Finn Wolfhard ha dichiarato che i nuovi episodi dovrebbero fare il loro debutto il prossimo anno, a distanza di circa due anni dalla terza stagione. Al momento la piattaforma di streaming non ha rilasciato alcune dichiarazione in merito, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.