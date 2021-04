Stranger Things 4, Gaten Matarazzo (Dustin): data di uscita incerta

La quarta stagione si concentrerà sul personaggio di Jim Hopper, del quale scopriremo dei segreti a dir poco sorprendenti Condividi:

I fan attendono con ansia l’arrivo della quarta stagione di “Stranger Things”, la cui produzione continua a essere particolarmente rallentata. Dopo i rinvii nel 2020 dovuti al Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sembrano altre le problematiche che impediscono a staff e crew di completare i lavori sul set.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad aprile In merito si è espresso Gaten Matarazzo, interprete di Dustin. Intervistato da “Collider”, ha parlato così: “Le date per le riprese? Ci sono pochi giorni disponibili. Si prova a fare una stima giorno per giorno. Non sappiamo quando gireremo la prossima settimana. A partire dal prossimo mese dovrei lavorare di più. Mancano due settimane al via, ma non so ancora i giorni esatti. È impossibile dire quando le riprese possano concludersi”.

approfondimento Netflix: "In Stranger Things 4 ci sarà anche... Freddy Krueger!" Negli anni passati il cast era abituato a ricevere lo script nel corso delle settimane. Il lavoro degli sceneggiatori non era mai concluso prima dell’inizio delle riprese: “Quest’anno, con il Covid-19, non avevano scuse per non aver scritto l’intera stagione. Ci aspettavamo di poter iniziare le riprese e avere i primi cinque episodi e poi una pausa. Quando è iniziata la pandemia avevamo però a disposizione gli script per sei episodi. Hanno così pensato di poter concludere tutto. Nulla può distrarli. Sono concentrati solo su quello che viene fatto. È qualcosa che occupa interamente la loro mente. Hanno già delineato la storia e credo sia qualcosa di positivo”.