Netflix: "In Stranger Things 4 ci sarà anche... Freddy Krueger!"

Annunciate otto new entry per la quarta stagione: tra loro anche Robert Englund, l'attore reso famoso dal "mostro" interpretato nella saga di Nightmare

approfondimento

Stranger Things 4, Dustin in nuove foto e video dal set

Il nome è quello di Robert Englund, meglio conosciuto come Freddy Krueger nei sette film di Nightmare realizzati dal 1984 al 1995. Oggi 73enne, Englund interpreterà il ruolo – ovviamente inquietante – di Victor Creel, uno psicopatico rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un efferato omicidio negli anni ’50. Considerando la tipica attenzione di Stranger Things per i dettagli e le atmosfere anni Ottanta, certamente non si tratta di una scelta casuale...

Ecco i nomi delle altre sette new-entry, tutte legate a personaggi maschili: Jamie Campbell Bower interpreterà Peter Ballard, inserviente in un ospedale psichiatrico; Eduardo Franco interpreterà Argyle, nuovo miglior amico di Jonathan; Joseph Quinn interpreterà Eddie Munson, un metallaro gestore un club in cui si gioca a Dungeons & Dragons; Sherman Augustus interpreterà il tenente colonnello Sullivan; Mason Dye interpreterà Jason Carter, il ragazzo più bello della scuola; Nikola Djurko interpreterà un contrabbandiere russo; Tom Wlaschiha, già visto nel Trono di Spade, interpreterà Dmitri, un carceriere russo.