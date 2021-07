Film stasera in TV da non perdere martedì 13 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 13 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Resa dei conti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Bruce Willis e Claire Forlani in un action. Un ladro viene coinvolto in una pericolosa rapina dalla sua ex fidanzata.

Twist, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Michael Caine nella moderna rilettura in chiave Sky Original di un romanzo di Charles Dickens.

Sucker Punch, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Zack Snyder dirige un adrenalinico fantasy prevalentemente al femminile. Chiusa in un manicomio, una ragazza scopre che dovrà lottare per sopravvivere.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The birth of a nation – Il risveglio di un popolo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Dramma antirazzista tratto da una storia vera. Uno schiavo organizza una rivolta contro i padroni bianchi.

Film commedia da vedere stasera in tv



Regine del campo, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Kad Merad in una commedia calcistica al femminile. Con i colleghi maschi sospesi per rissa, un allenatore si affida a una squadra femminile per evitare la retrocessione.

L’amore in valigia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una hostess ha un mese di tempo per trovarsi un compagno con cui partecipare al matrimonio della sorella.

Lo sbirro, il boss e la bionda, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Robert De Niro, Bill Murray e Uma Thurman in una commedia. Un timido poliziotto si innamora della figlia di un gangster.

Ritorno al crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Alessandro Gassman, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi nel sequel del film Sky Original.

Hollywood Ending, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Diretto e interpretato da Woody Allen. Un regista scopre di essere affetto da cecità isterica a causa di un blocco psicologico.

Moglie e marito, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Due coniugi ai ferri corti, dopo un esperimento, si ritrovano l’uno nel corpo dell’altro.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Minority Report, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise in un film di Steven Spielberg tratto da un racconto di Philip K. Dick. In un mondo in cui i crimini vengono previsti prima di avvenire, il capo della polizia viene accusato.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Jumanji – The Next Level, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del reboot di Jumanji con The Rock, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart.

Film thriller da vedere stasera in tv

Breaking Surface – Trattieni il respiro, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Thriller ambientato nelle profondità marine. Due sorelle si immergono nelle acque di un fiordo norvegese ma dovranno lottare per la loro sopravvivenza.

Insomnia, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Al Pacino e Robin Williams in un film di Christopher Nolan. Un detective deve indagare su un omicidio in Alaska ma sarà ricattato dal colpevole.

I programmi in chiaro



The help, ore 21:25 su Rai 1



Emma Stone e Viola Davis in un film di denuncia. Una giovane scrittrice vuole raccontare le discriminazioni razziali riservate alle domestiche di colore.

I casi della giovane Miss Fisher, ore 21:20 su Rai 2



Spinoff della serie “Miss Fisher – Delitti e Misteri”, basata sui romanzi di Kerry Greenwood.

How to be a latin lover, ore 21:20 su Rai 3



Dopo esser stato lasciato dalla moglie, un abile ma anziano seduttore si ritrova a vivere dalla sorella.

12 Rounds, ore 21:20 su Rete 4



John Cena è un detective che deve affrontare 12 sfide per poter salvare la sua ragazza rapita.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, ore 21:20 su Canale 5



Telenovela con l’attore turco Can Yaman, ormai noto anche nel nostro Paese.

Battiti Live 2021, ore 21:20 su Italia 1



Tanti artisti si esibiranno nell’edizione di quest’anno del noto evento dal vivo.

In onda, ore 20:30 su La7



Luca Telese e David Parenzo in un format di approfondimento politico e sociale.

Cinque ragazzi per me, ore 21:30 su TV8



Reality in cui una ragazza deve scegliere tra 5 ragazzi che provano a conquistarla.

Ender’s Game, ore 21:25 su Nove

Harrison Ford e Asa Butterfield in un film fantascientifico nel quale i ragazzi vengono addestrati alle guerre tramite simulatori.