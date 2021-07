Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

Ci si attende una standing ovation, come avvenuto per Nanni Moretti , per quella che è una vera e propria lettera d’amore ai giornalisti. Così il regista texano ha definito il proprio film, il cui titolo completo è “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”.

Il programma del 12 luglio

approfondimento

Festival di Cannes 2021, tutto quello che c'è da sapere

Il primo film in concorso in programma in giornata è “Petrov’s Flu” di Kirill Serebrennikov, che sarà proiettato alle ore 15.30 presso il Grand Theatre Lumiere. Un titolo duro, che conduce lo spettatore nella Russia post-sovietica. Il protagonista è Petrov, un uomo che, come tanti, sta fronteggiando gli effetti di una violenta influenza. La si potrebbe ben definire un’epidemia nei terreni russi, che lo ha fortemente debilitato. La febbre alta lo assale ma un suo amico giunge da lui per dare il via a un viaggio alcolico. Una commedia allucinata, che mescola delirio, violenza e alcool, per una realtà che risulta essere più straordinaria del previsto.

Il nuovo lavoro di Serebrennikov è particolarmente atteso ma non vi sarà modo di poter apprezzare il regista a Cannes. La sua voce critica contro il governo russo ha destato scalpore, così come il suo sostegno per i diritti della comunità LGBTQ+. Dal 2012 dirigeva il teatro Gogol Center, dal quale è stato estromesso a febbraio 2021, per poi essere condannato a tre anni di carcere per fronde al ministero della cultura.