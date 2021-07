Rebel Moon, nuovo film fantascientifico per Zack Snyder

Non è la prima volta che Snyder collabora con Netflix : lo scorso maggio sulla piattaforma di streaming debuttava “Army of the Dead”, di genere zombie. La nuova pellicola si intitola “Rebel Moon”, ed è un epico fantasy sci-fi . La storia comincia da quando una colonia pacifica che vive ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Il popolo, disperato, invia una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a formare un esercito. "Questo film è il frutto della mia passione per Akira Kurosawa e Star Wars", ha dichiarato Snyder a The Hollywood Reporter. “È una lettera d'amore per la fantascienza e anche un'avventura colossale. La mia speranza è che anche questa storia, come quella di Army, possa diventare un enorme universo nel quale costruire altre avventure."

approfondimento

Twilight of the Gods, il cast della serie animata di Zack Snyder

L'idea del film non è nuova. Anni fa Snyder fu chiamato a sviluppare un'idea originale da presentare alla Lucasfilm per dare nuova vita alla saga di “Star Wars”. Rebel Moon doveva quindi essere originariamente uno spin-off di “Star Wars” ma, come rivelato dallo stesso Zack Snyder, Lucasfilm aveva rifiutato l’idea. “Ci sto lavorando ma non fa più parte di Star Wars. È un progetto fantascientifico tutto mio e la storia è rimasta la stessa. È ancora una cosa di fantascienza, è la stessa storia, è solo una specie di: ‘lascia che Star Wars sia Star Wars’. E il me di 11 anni vuole ancora farlo. Ho passato gli ultimi due o tre anni a costruire questo universo" ha spiegato il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico 55enne. "Ogni angolo è stato dipinto. Ho fatto progetti, disegnando costantemente e coltivando questo terreno fertile per rendere questo mondo pienamente realizzato". “Rebel Moon” rappresenta la sua quinta collaborazione con Netflix: le altre quattro sono, appunto, “Army of the Dead”, il suo prequel “Army of the Thieves”, l'anime “Army of the Dead: Lost Vegas” e la serie animata “Twilight of the Gods”. Le riprese del film dovrebbero cominciare all'inizio del 2022 e al momento nessuna notizia trapela sul cast.