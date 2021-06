Dragon Ball Z, Zack Snyder disponibile a girarne un live action?

Il regista durante un'intervista in cui gli è stato chiesto quali saranno i prossimi progetti in cui lo vedremo impegnato ha risposto senza disdegnare affatto un eventuale film di Dragon Ball Z o un anime in generale. E i fan si sono scatenati in rete, chiaramente. Perché lo stile ipercinetico che caratterizza la sua opera si sposerebbe al bacio con l'azione tipica di questo genere di entertainment

Condividi:

Vedremo Zack Snyder dietro la cinepresa di un film live-action di Dragon Ball Z? Ad alimentare questa speranza è proprio lui, il diretto interessato: il regista ha rivelato che non disdegnerebbe affatto l'idea di sedersi sulla sedia da director su un set del genere...



Intervistato da Tyrone Magnus sul suo canale YouTube circa i prossimi progetti cinematografici che lo vedranno impegnato, Zack Snyder ha aperto la strada all'eventualità di girare un film su Ghost Rider e un live action di Dragon Ball Z. Oltre alla sua opinione circa quest'ultimo, l'ormai mitico regista ha espresso il proprio parere sugli anime in generale.



Alla domanda "Cosa ne pensa dell'idea di girare un film tratto da un anime?", ad esempio Dragon Ball Z, la sua risposta è stata inequivocabile. Ma non incominciate a stappare champagne: per adesso non c'è alcuna dichiarazione di intenti né spoiler di "qualcosa bolle in pentola"...



"Prenderei in considerazione la cosa: in generale, farei un remake o un live action di un anime. Sarebbe divertente. Amo l’animazione, vedo anche tantissimi anime, assieme a mio figlio, che è ancora troppo piccolo per guardarli ma… li guarda lo stesso!", ha risposto in maniera entusiastica Snyder. Ma dall'entusiasmo al "ciak, si gira" ne passa, anche se ti chiami Zack Snyder. Quindi stiamo calmi...



Un Dragon Ball Z diretto dal regista di Army of the Dead

approfondimento Gli zombie di Zack Snyder in "Army of the Dead" - L'INTERVISTA Certo il prodotto che ne uscirebbe sarebbe un vero cult: lo stile ipercinetico che caratterizza la sua opera si sposerebbe al bacio all'azione tipica degli anime. La rete si è scatenata alla notizia che il regista di Army of the Dead potrebbe prendere in considerazione un film del genere. Molti hanno ricordato che i combattimenti aerei del suo Man of Steel, uscito un decennio fa, ricordavano da vicino quelli di Dragon Ball Z.

Anche Sucker Punch, un'altra delle sue fatiche cinematografiche, non è certo lontano dall'estetica classica degli anime.