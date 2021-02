Army of the Dead: il trailer ufficiale del film di Zack Snyder

È stato presentato l’attesissimo trailer di “ Army of the Dead ”, nuovo film di Zack Snyder . Un 2021 decisamente interessante per il celebre regista, considerando come HBO Max presenterà la sua versione da 4 ore di “Justice League”.

Differente destinazione, invece, per quanto concerne l’action apocalittico di cui sono stati proposti poster e trailer nel giro di pochi giorni. Il pubblico potrà infatti apprezzarlo su Netflix a partire dal 21 maggio . La pellicola farà infatti parte del progetto della piattaforma di streaming, che ha annunciato ai propri abbonati un nuovo film a settimana per l’intero 2021.

Il trailer è totalmente incentrato sull’impatto visivo del film, sulle grandi scene d’azione e l’ironia che ne caratterizzerà quasi ogni scena. Un solo accenno di dialogo, decisamente breve, per poi tornare alle sparatorie. Una pellicola che promette di intrattenere, divertire ed esaltare il pubblico. Un action senza sosta, come un videogioco che, quadro dopo quadro, conduce all’inevitabile conclusione, tenendo costantemente alta la tensione.

Army of the Dead, trama e cast

approfondimento

I migliori film sugli zombie

La trama di “Army of the Dead” spiega come la Terra si ritrovi a fare i conti con una pandemia. Si tratta di una delle più note della storia del cinema, d’azione e non solo, del tipo che trasforma ogni essere umano infetto in uno zombie cannibale.

Il pericolo è sempre dietro l’angolo ma, stando al trailer, si capisce come la vita in qualche modo provi ad andare avanti. È per questo motivo che un gruppo di mercenari decide di tentare un colpo a dir poco rischioso. Il denaro ha ancora un enorme valore, dal momento che la Terra non ha ancora perso il proprio equilibrio mondiale a causa della pandemia. Per questo motivo i protagonisti decidono di tentare la rapina più grande e rischiosa mai azzardata prima. Un viaggio, forse di sola andata, a Las Vegas, così da ripulire i caveau di tutti i più grandi casinò. L’area è però sottoposta a quarantena, considerando l’immane numero di zombie.

Un progetto che ha entusiasmato David Bautista fin da subito. L’attore ha infatti spiegato d’aver provato per anni a prendere parte a un progetto a tema zombie. È un grande appassionato del genere e avrebbe voluto recitare in “The Walking Dead”. La produzione ha però rigettato la sua candidatura, ha spiegato, a causa delle sue mastodontiche dimensioni. L’attore si era proposto gratuitamente per interpretare un “non morto”. Ecco le sue parole: “Per farmi partecipare a una pellicola di zombie doveva esserci qualcosa di davvero speciale. Ciò che differenzia questa pellicola è la parte da heist movie della sceneggiatura. Vi sono però svariati strati differenti da analizzare”.

Ecco il cast del film: