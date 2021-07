Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

Da Sophie Marceau a Juliette Binoche, spazio alle star francesi in questa seconda giornata del Festival. Due i film in concorso in proiezione, con il ritorno di François Ozon a Cannes Condividi:

Seconda giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes, che vanta una gran concentrazione di star francesi. La kermesse sarà caratterizzata, in questo 7 luglio, da un gran novero di star d’Oltralpe e da un certo effetto nostalgia. Quest’ultimo assicurato dalla celebrazione dei Velvet Underground.

Il programma del 7 luglio approfondimento Festival di Cannes 2021, tutto quello che c'è da sapere Torna ancora una volta, la settima, François Ozon a Cannes, per presentare “Tout s’est bien passé”. Pellicola basata sull’omonimo romanzo di Emmanuele Bernheim. Un tema duro e scomodo, di quelli che non vorremmo mai entrassero a far parte, di colpo, della nostra quotidianità. Cosa fare quando il proprio padre, 85enne e semiparalizzato in seguito a un ictus, ti chiede di aiutarlo a morire in maniera dignitosa? A essere posta dinanzi a questo dilemma è Sophie Marceau, figlia di André Dussollier in questa pellicola.

approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i divi più attesi sulla Croisette. FOTO Dei film in concorso spazio a “Ha’Berech”, diretto dal regista israeliano Nadav Lapid. La trama è incentrata su Y., regista 40enne giunto in un remoto villaggio nel deserto per presentare uno dei suoi film. È qui che incontra Yahalom, funzionario del Ministero della Cultura. Ha così inizio una duplice battaglia per lui. La prima è contro la morte della libertà e la seconda contro la morte di sua madre. Gli eventi della seconda giornata Sguardo al passato con il documentario “The Velvet Underground”. Una pellicola dedicata all’indimenticata band di Lou Reed. Un progetto realizzato da Todd Haynes, che porta un nuovo omaggio musicale a Cannes dopo “Velvet Goldmine” del 1998.

approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i film in concorso. FOTO Come detto, il 7 luglio sarà particolarmente dedicato agli artisti francesi. Spazio a Sophie Marceau, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg a Jane Birkin, così come Gérard Depardieu. Ci sarà, però, anche un gradito ritorno dagli Stati Uniti. Si tratta di Val Kilmer, al centro di un documentario sulla sua vita, dal titolo “Val”. Tornerà, infine, anche Jodie Foster, dopo la Palma d’Oro alla carriera ricevuta durante l’inaugurazione della kermesse. Stavolta l’attrice premio Oscar terrà una masterclass.