Film stasera in TV da non perdere lunedì 5 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 5 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Tenet, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



John David Washington nel nuovo blockbuster di Christopher Nolan. Un agente CIA deve manipolare le leggi del tempo per affrontare una nuova minaccia.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un giorno per sbaglio, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Tom Wilkinson, Emily Watson e Rupert Everett in un mystery-drama. La vita di una coppia viene turbata dall’incontro con un aristocratico.

I bambini di Cold Rock, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Jessica Biel interpreta una donna che indaga sulla scomparsa di suo figlio e di altri bambini.

Born to be Blue, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Ethan Hawke nel biopic dedicato al musicista jazz Chet Baker. Sul set che racconta il film della sua vita, il trombettista s’invaghisce di un’attrice.

Film commedia da vedere stasera in tv



Jerry Maguire, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise interpreta un procuratore sportivo che perde il posto per via della sua onestà.

Parental Guidance, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Billy Crystal e Marisa Tomei in una commedia. Due nonni devono badare a dei pestiferi nipoti.

Amici di letto, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica. Due amici imposteranno una relazione basata sul sesso ma l’amore li coglierà.

Qualunquemente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Antonio Albanese porta anche sul grande schermo il personaggio di Cetto La Qualunque.

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Produzione comica con venature crime con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Ilenia Pastorelli.

Sex and the City 2, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Sequel del film di Sex and the City, tratto dall’omonima e famosissimo serie tv americana.

Belli di papà, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli e Francesco Facchinetti in una commedia del 2015.

Una spia e mezzo, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart in una commedia d’azione. Un agente CIA vittima di bullismo in passato recluta il bullo per una missione.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Hellboy – The Golden Army, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Sequel del primo Hellboy a firma di Guillermo Del Toro. Il principe Nuada vuole risvegliare il suo esercito.

Film thriller da vedere stasera in tv



Memorie di un assassino – Memories of Murder, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Il regista e l’attore di “Parasite” in un film ispirato a una storia vera in cui due poliziotti e un detective indagano su un serial killer.

I programmi in chiaro



La vita promessa, ore 21:25 su Rai 1



Serie tv con Tony Sperandeo, Luisa Ranieri e Francesco Arca, per la regia di Ricky Tognazzi.

Hawaii Five-0, ore 21:20 su Rai 2



Serie televisiva poliziesca ambientata nell’arcipelago delle Hawaii con protagonisti alcuni membri di una sezione speciale.

Report, ore 21:00 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4



Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5



Reality in cui alcune persone, divise in gruppi, devono resistere alle tentazioni e alle seduzioni che possono porre fine alla loro coppia.

Gli album di Freedom, ore 21:20 su Italia 1



Roberto Giacobbo in alcuni speciali della trasmissione “Freedom”, in giro per cercare le meraviglie del mondo.

Hunting Hitler, ore 21:15 su La7



Documentario sulla morte di Hitler. Alcuni documenti dell’FBI sostengono che l’uomo non si sia mai ucciso e potrebbe essere ancora vivo.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8



Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Bad Boys III, ore 21:25 su Nove



Terzo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence. Stavolta i due indagano su un traffico di ecstasy a Miami.