Film stasera in TV da non perdere domenica 20 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 20 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Sleepless – Il giustiziere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Jamie Foxx è un poliziotto che entra in possesso di una partita di droga, scatenando la furia dei criminali.

Mechanic: Resurrection, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Sequel di un famoso film d’azione con Jason Statham e Jessica Alba. A un sicario viene rapita la ragazza: ci saranno vendette.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La vita straordinaria di David Copperfield, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Dev Patel e Hugh Laurie nell’adattamento cinematografico del noto libro di Charles Dickens.

Robert the Bruce – Guerriero e Re, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Un autoproclamatosi Re scozzese viene sconfitto dagli inglesi: si ritroverà solo ma determinato a ottenere la libertà.

Unknown – Senza identità, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Liam Neeson interpreta un uomo che si risveglia dopo un incidente senza memoria, scoprendo che la sua identità gli è stata rubata.

Film commedia da vedere stasera in tv



Babe – Maialino coraggioso, ore 21:00 su Sky Cinema Family



George Miller dirige il famosissimo film su un maialino che salva la sua nuova fattoria e i suoi animali.

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Travolgente e arcinota commedia britannica con protagonisti Hugh Grant ed Andie McDowell.

La mia banda suona il pop, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Christian De Sica e Diego Abatantuono in una commedia di Fausto Brizzi. Una nota band anni ’80 si riunisce one night only a San Pietroburgo.

I predatori, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Primo film da regista di Pietro Castellitto. Una truffa ai danni di un’anziana signora intreccia le vite di due famiglie.

Una notte da leoni 2, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Sequel del fortunato film comico con Bradley Cooper. Un’altra avventura demenziale per i protagonisti.

Film fantasy da vedere stasera in tv



La Leggenda degli uomini straordinari, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Sean Connery in un film in cui gli eroi della letteratura si uniscono per battere un comune nemico.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Into the Grizzly Maze, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



James Mardsen, Thomas Jane e Billy Bob Thornton in un film in cui uno enorme e spaventoso orso attacca degli avventurieri.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il sarto di Panama, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Pierce Brosnan e Geoffrey Rush protagonisti di un intenso thriller tratto da un romanzo di John Le Carrè.

Film biografico da vedere stasera in tv



Grazie a Dio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film che ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino. Tre uomini si alleano per inchiodare il prete che abusò di loro da bambini.

J. Edgar, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Leonardo Di Caprio nel film biografico sul primo capo direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover.



I programmi in chiaro



Storia di Nilde, ore 21:30 su Rai 1



Anna Foglietta nel docufilm su Nilde Lotti, la prima donna a essere stata eletta Presidente della Camera dei Deputati.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Kilimangiaro Estate ore 21:20 su Rai 3



Format estivo del noto programmo che ritorna alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali.

Vendetta: Una storia d’amore, ore 21:20 su Rete 4



Nicolas Cage è un veterano della Guerra del Golfo che decide di vendicare una donna stuprata.

Conta su di me, ore 21:20 su Canale 5



Commedia che parla di una storia vera. Un trentenne viziato stringe amicizia con un quindicenne gravemente malato.

Colorado, ore 21:20 su Italia 1



Nuovi appuntamenti con il varietà comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra, ore 21:15 su La7



Massimo Giletti indaga su Cosa Nostra con un reportage sulla Mafia.

Formula 1 – GP di Francia, ore 21:30 su TV8



GP di Francia di Formula 1 in diretta, con la gara che si disputa al Le Castellet.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.