Film stasera in TV da non perdere mercoledì 16 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 16 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Il profumo del mosto selvatico, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Pellicola con Keanu Reeves e Giancarlo Giannini. Rifacimento del film italiano “Quattro passi tra le nuvole”.

Baciami ancora, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Gabriele Muccino dirige il sequel de “L’Ultimo Bacio”. A un passo dai 40 anni un gruppo di amici cerca la felicità.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Regina, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Francesco Montanari è un padre vedovo che deve occuparsi di sua figlia adolescente. Un evento sconvolgerà il loro rapporto.

L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Bryan Cranston e un grande cast di supporto nel film biografico sullo sceneggiatore Dalton Trumbo, emarginato a causa delle sue idee politiche.

Film commedia da vedere stasera in tv



Tonno spiaggiato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Pellicola con protagonista Frank Matano. Per riconquistare la sua ex, un ragazzo decide di uccidere un membro della sua famiglia.

Forrest Gump, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Straordinario classico con Tom Hanks. Forrest Gump è un ragazzo problematico che però riuscirà a vivere un’esistenza incredibile.

Un’ottima annata – A good year, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Russell Crowe e Marion Cotillard in un film di Ridley Scott, tratto da un romanzo. Un cinico professionista eredita un vigneto in Provenza.

Acqua e sapone, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Uno dei tanti film leggendari della carriera di Carlo Verdone. Un giovane disoccupato si finge sacerdote per dare lezioni private a una modella.

Film di azione da vedere stasera in tv



Nine Lives, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Wesley Snipes in un action in cui un agente, drogato dal Governo, deve trovare l’antidoto.

John Wick – Capitolo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Keanu Reeves nel sequel dell’apprezzato film d’azione. Stavolta il cattivo è interpretato da Riccardo Scamarcio.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Chronicle, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Michael B. Jordan e Dane DeHaan in un film in cui tre ragazzi assumono dei superpoteri per via di radiazioni. Uno di loro, però, perde il controllo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il signore degli anelli – Il ritorno del Re, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Terzo e ultimo film della saga di Tolkien diretta da Peter Jackson, con Viggo Mortensen.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Dolittle, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Robert Downey Jr. in un’epica avventura. Un dottore in grado di parlare con gli animali si avventura in una missione su un’isola deserta.

Film horror da vedere stasera in tv



You should have left, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Kevin Bacon e Amanda Seyfried in un horror. Durante una vacanza due coniugi e la loro figlia sono perseguitati da eventi inspiegabili.

Film thriller da vedere stasera in tv



Hannibal Lecter – Le origini del male, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Gaspard Ulliel nel thriller sulla genesi di Hannibal Lecter, il terrificante protagonista della saga di film e libri.

I programmi in chiaro



Italia-Svizzera, ore 20:30 su Rai 1



Seconda gara dell’Italia di Mancini per quanto concerne i gironi di Euro 2020.

Tra le pagine della pazzia, ore 21:20 su Rai 2



Una scrittrice di libri e la sua famiglia diventano il bersaglio di una ragazza problematica.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni, ore 21:20 su Canale 5



Drama ambientato in un hotel di inizio secolo in cui si alternano amori, tragedia e divertimento.

Il cosmo sul comò, ore 21:20 su Italia 1



Aldo, Giovanni e Giacomo in un film comico a episodi per la regia di Marcello Cesena.

Tut – Il destino di un Faraone, ore 20:30 su La7



Serie con il leggendario attore Ben Kingsley come protagonista. Racconta l’ascesa del Faraone Tut.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.