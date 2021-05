Finch, il film di fantascienza con Tom Hanks su Apple TV+

Apple acquista un nuovo film con protagonista Tom Hanks dopo “Greyhound: Il nemico invisibile”. Ecco quando potrebbe giungere in streaming

Si è infine optato per la distribuzione in streaming, verso la fine dell’anno, avvicinandosi il più possibile alla stagione dei premi. All’uscita online se ne affiancherà, pare, una cinematografica, seppur limitata. Apple sembra puntare molto sui titoli che coinvolgono il celebre attore. Si tratta del secondo film acquistato dopo “ Greyhound: Il nemico invisibile ”.

Finch, trama e cast

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Annunciato nel 2017, “Finch” è stato scritto da Craig Luck e Ivor Powell, con Robert Zemeckis impegnato come produttore esecutivo. Il titolo è stato infatti prodotto dalla sua ImageMovers, insieme con la Amblin.

Oltre a Tom Hanks, nel ruolo di Finch, nel cast figurano anche i seguenti attori

Caleb Landry Jones

Skeet Ulrich

Samira Wiley

La pellicola è incentrata sul personaggio di Finch, uno scienziato che si ritrova a essere l’ultimo uomo rimasto sulla Terra. Sa bene d’avere le ore contate e decide di costruire un robot.

Mette all’opera le sue doti da inventore per creare un compagno da affiancare al suo cane. Insieme daranno vita a un viaggio attraverso il Paese. Finch si impegnerà a istruire il robot, per quanto possibile, provando a trasferire in lui i concetti base dell’umanità.

Non riesce ad accettare il fatto di lasciare il suo migliore amico solo al mondo. Vuole che il suo cane possa accettare il nuovo padrone e che questi, per quanto una macchina, sappia comportarsi come un essere umano con lui, comprendendo le sue esigenze e sviluppando, magari, una sorta di sentimento.